Caro bollette, Bellomo: "Legge regionale serve, modello sia la Basilicata"

BARI - “Le leggi servono. Soprattutto quelle buone. Concordo su molte delle cose che ha detto il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, in un’intervista rilasciata oggi alla stampa, soprattutto quando evidenzia i gravissimi errori commessi in passato dalla sinistra che oggi paghiamo a caro prezzo, ma non sono d’accordo quando sostiene l’inutilità dell’intervento legislativo". Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo in Regione e neo- deputato pugliese della Lega."E’ chiaro - prosegue Bellomo - che questi ristori per ottenere sconti nelle bollette del gas dei pugliesi vanno negoziati con Tap e Snam, ma questo non impedisce certamente di avere in parallelo uno strumento legislativo che serva a indicare regole certe e dia carattere normativo all’accordo. Anzi, la legge, specie quella che in Consiglio porta la mia firma, può servire proprio a evitare il rischio, paventato dal presidente Fontana, che il livello del contributo possa essere ritenuto arbitrario. E, cosa ancora più importante, consentirebbe di distribuire ai cittadini pugliesi direttamente in bolletta le risorse versate dalle multinazionali, evitando il pericoloso passaggio preventivo nelle casse regionali dove si potrebbero disperdere in mille rivoli. Purtroppo, la verità è che si interviene tardivamente per quel furore ideologico che si è rivelato miope e fuori dalla realtà, e tanti danni ha prodotto. Se la Regione non avesse sdegnosamente rifiutato in passato le compensazioni di Tap e Snam, per correre dietro al partito del “no a tutto”, oggi l’emergenza per i cittadini e per le imprese pugliesi sarebbe certamente meno grave. Adesso però è finalmente tempo di agire, prendendo a modello quello che accade in Basilicata. Dove, non a caso, esiste anche una precisa, e per niente inutile, legge regionale” conclude Bellomo.