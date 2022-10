Onu condanna i referendum 'farsa' russi

Il Presidente Usa, Joe Biden, ha commentato il voto:"La stragrande maggioranza delle nazioni ha votato per difendere la Carta delle Nazioni Unite e condannare il tentativo illegale della Russia di annettere con la forza il territorio ucraino. La Russia non può cancellare uno Stato sovrano della mappa. 143 nazioni si siano schierate dalla parte della libertà. Attaccando i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, la Russia sta strappando le basi stesse della pace e della sicurezza internazionali. La posta in gioco di questo conflitto è chiara a tutti e il mondo ha inviato un chiaro messaggio in risposta: la Russia non può cambiare i confini con la forza, non può impadronirsi del territorio di un altro Paese. L'Ucraina ha gli stessi diritti di ogni altro Stato sovrano. Deve essere in grado di scegliere il proprio futuro e la sua gente deve poter vivere pacificamente all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti".

- L'Onu ha condannato con una risoluzione i referendum 'farsa' indetti dalla Russia che hanno hanno regioni ucraine: Zaporizhzhya, Kherson, Donetsk e Luhansk. Le Nazioni Unite con 143 voti a favore, 5 contrari e 35 astenuti hanno ritenuto che la mossa di Mosca non può trovare applicazione nel diritto internazionale per la tentata annessione illegale. A votare contro tale mozione sono state Russia, Bielorussia, Siria, Nicaragua e Corea del Nord, con Cina e India che appaiono tra le astenute.