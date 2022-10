Congedo (FdI): “Soddisfazione per il salentino Vadrucci neo vicepresidente nazionale dell’Unioncamere”

LECCE - "Esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Mario Vadrucci, presidente della Camera di Commercio di Lecce, a vicepresidente nazionale dell’Unioncamere". Così l'on. Saverio Congedo Portavoce Provinciale Fratelli d'Italia."La vicepresidenza nazionale, traguardo notevole - prosegue Vadrucci -, certifica l’ottimo lavoro condotto in questi anni dal presidente Vadrucci e dalla Camera di Commercio di Lecce. Le istanze del nostro territorio saranno ben rappresentate nell’assise nazionale di Unioncamere e, sono certo, la collaborazione con il nuovo Governo sarà proficua per il settore e per il Salento".