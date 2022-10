via Ssc Bari fb





Nel primo tempo al 3’ Scheidler dei biancorossi va vicino al gol. All’11’ Palumbo della Ternana con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 22’ annullata una rete a Scheidler per fuorigioco. Al 44’ Folorunsho del Bari non riesce a schiacciare di testa in porta.





Nel secondo tempo al 13’ Botta dei galletti con un tocco al volo colpisce la traversa. Al 17’ Cheddira non concretizza una buona occasione. Terzo pareggio del Bari al “San Nicola” dopo quelli per 1-1 col Palermo e per 2-2 con la Spal. I biancorossi hanno 19 punti.

- Nell’anticipo dell’undicesima giornata di andata di Serie B il Bari pareggia 0-0 al “San Nicola” con la Ternana. Sulla panchina degli umbri non c’è l’allenatore Cristiano Lucarelli squalificato, al suo posto il vice Richard Vanigli.