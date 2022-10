Consiglio regionale, Picaro: "Forte emozione, raccolgo l’importante eredità politica del neo senatore Zullo"

BARI - “Non nascondo l'emozione del mio primo giorno in Regione Puglia da consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Ringrazio i colleghi consiglieri del gruppo per avermi accolto con entusiasmo, con loro porterò avanti una strenua opposizione alle politiche di Emiliano e del centrosinistra. Sono consapevole di raccogliere un’importante eredità politica, quella del neo senatore Ignazio Zullo". E' il messaggio di insediamento del nuovo consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro.“Sarò attento ai bisogni dei pugliesi che spero di saper rappresentare e di non deludere nelle aspettative” ha detto Picaro.