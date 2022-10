Conte: "Manifestazione aperta a elettori centrodestra, pace non ha colori"

ROMA - La manifestazione per la pace in Ucraina sarà "senza sigle e senza bandiere, aperta a tutti i cittadini che nutrono forte preoccupazione per il crinale che il conflitto sta prendendo, esponendoci al rischio nucleare. Mentre il tema di un negoziato di pace sembra relegato sullo sfondo". Così in una intervista al Fatto Quotidiano Giuseppe Conte, presidente del M5S, auspicando che l'evento, con data e location ancora da stabile: sia "una grande manifestazione a cui possano partecipare anche gli elettori di centrodestra. La pace non ha colori. Dobbiamo concentrarci su ciò che unisce rispetto a quelle che possono essere le varie sensibilità. Serve una svolta condivisa, una forte spinta verso il negoziato, che rappresenta l'unica via di uscita da questa guerra".