Canada: "Mosca non in grado di riprendere territori liberati"





"Le attuali conquiste ucraine sono molto probabilmente durature - scrive l'intelligence -. A causa del logoramento e delle limitate possibilità di rifornimento, le forze russe non hanno la capacità di organizzare un contrattacco". L'agenzia nota inoltre che le forze russe - come è noto - sono state respinte per oltre 20 km in alcuni settori del fronte a nord-est di Kherson, nell'Ucraina meridionale.





"Le forze russe a nord del fiume Dnipro sono in una posizione sempre più precaria, e ulteriori successi ucraini nella zona nelle prossime settimane non sorprenderebbero", conclude il rapporto.

KIEV - Secondo un aggiornamento dell'intelligence canadese sulla situazione nel Paese, riportato da Ukrinform, le forze russe sono state indebolite al punto da non avere più la capacità di rioccupare i territori ucraini recentemente liberati dall'esercito di Kiev.