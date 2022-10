Covid Puglia: +853 casi e nessun decesso. Tasso di posività in calo al 12,03%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati individuati 853 nuovi casi Covid-19 secondo il bollettino epidemiologico regionale del 30 ottobre 2022. Il tasso di positività odierno, basato su 7.088 test, è del 12,03%, in calo rispetto al 12,64% di una settimana fa quando vi furono 1.018 casi su 8.051 test. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore.In particolare, si segnalano 252 nuovi casi nel Barese, 28 nella Bat, 125 nel Brindisino, 72 nel Foggiano, 256 nel Leccese, 111 nel Tarantino, 9 per residenti fuori regione e nessuno per provincia in definizione.In calo a 13.698 le persone attualmente positive (ieri erano 14,162). I ricoverati sono 192 (-1), di cui 182 in area non critica (-1) e 10 in terapia intensiva.