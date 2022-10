Etiopia e separatisti in negoziato di pace

Pixabay

Dopo due anni di conflitto che ha provocato decina di migliaia di morti si terranno in Sudafrica i colloqui di pace tra il Governo etiope ed i separatisti della zona settentrionale del Paese. Il vertice è nato su impulso dell'Unione Africana ed avrà come mediatori i due ex presidenti della Nigeria.