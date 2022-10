Europei Under 21: l'Italia sfida Francia, Svizzera e Norvegia

via Nazionale italiana di calcio fb





L’ Italia Under 21 giocherà Giovedì 22 Giugno alle 20,45 con la Francia. Domenica 25 Giugno alle 18 gli azzurrini affronteranno la Svizzera. Mercoledì 28 Giugno alle 20,45 la squadra allenata da Paolo Nicolato sfiderà la Norvegia. Nel Gruppo A ci saranno la Georgia il Portogallo il Belgio e l’Olanda. Nel Gruppo B si sfideranno la Romania la Spagna l’ Ucraina e la Croazia. Nel Gruppo C si affronteranno la Repubblica Ceca l’Inghilterra la Germania e l’ Israele.

- E’ stato effettuato ieri a Bucarest il sorteggio della fase finale degli Europei Under 21 che si disputeranno dal 21 Giugno all’8 Luglio 2023 in Georgia e Romania. L’ Italia Under 21 è stata inserita nel Gruppo D con la Francia la Svizzera e la Norvegia. Il tecnico degli azzurrini Paolo Nicolato ha dichiarato: “Speravamo andasse meglio è il gruppo più forte”.