Fiera del Levante: il luogo ideale per una passeggiata con tutta la famiglia

BARI - La Fiera del Levante rappresenta per tutti i baresi e non solo un luogo della tradizione socioculturale del territorio, quasi “una casa” per i numerosi visitatori che ogni anno affollano i suoi viali.A dare testimonianza di questo attaccamento è la presenza delle numerose famiglie nel quartiere fieristico alla ricerca di curiosità ma anche del relax e della spensieratezza.“È sempre stata un fiore all’occhiello per Bari – ha affermato Pasquale, in giro con sua moglie e la figlia -. Durante il nostro giro ho ritrovato gli amici del Marocco che mi hanno offerto il thè. È bello questo scambio interculturale, ci si sente socialmente integrati”.Numerosi anche i genitori che portano con sè i loro bambini tra palloncini e gadget provenienti da vari stand.“Passeggiare in fiera – ha commentato Fabia, mamma di una bambina di pochi mesi – è un piacevole momento da passare in famiglia, fuori dalla solita routine quotidiana”.Per le famiglie ci sono molte offerte all’interno della Campionaria. Dall’arredamento della propria casa, all’allestimento di giardini, passando per l’abbigliamento, l’oggettistica e i numerosi punti ristoro.“Ci sono tante offerte, ma poche sono le novità – spiega Francesco, padre di due piccoli, – questo perché ormai tanti prodotti riusciamo ad acquistarli online. Nella Galleria delle Nazioni poi con tutti i sapori e i profumi provenienti da varie parti del mondo, ci si rende conto di essere in un contesto diverso e globale utile anche per far osservare realtà differenti ai propri figli”.Un altro aspetto positivo della fiera è la presenza degli amici a 4 zampe che spesso accompagnano le famiglie. Con i suoi spazi ampi, il quartiere fieristico permette la possibilità di portarli senza disagi.“È bello venire in fiera con famiglia e cagnolina al seguito – ha commentato Tommaso. Si vivono tante belle emozioni soprattutto per i numerosi spettacoli che animano la Campionaria dal pomeriggio alla sera”.