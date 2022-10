“From the rooftop 2”, esce il progetto in acustico di Coez

MILANO - Dopo sei anni di attesa, venerdì 14 ottobre torna “From the rooftop 2” (Carosello Records), il progetto in acustico di COEZ, da oggi in pre-order. L’EP sarà disponibile in digitale e in formato vinile.

A seguito delle continue e numerose richieste da parte dei fan nel corso degli anni, COEZ pubblica finalmente il secondo capitolo di “From the rooftop”, concept musicale avviato nel 2016 e nato l’anno prima dall’omonima serie di sessioni acustiche registrate direttamente da un suggestivo tetto di Roma e poi pubblicate su YouTube.

Questa serie di video in cui si alternano brani iconici facenti parti del repertorio di COEZ e cover che hanno fatto la storia della musica italiana, ha ottenuto ampio riscontro di pubblico e critica grazie all’autenticità con cui l'artista è stato in grado di rendere omaggio alle sue origini artistiche fatte di decine di live nei club di tutta Italia, gavetta e registrazioni in acustico.

Richiesto a gran voce per lungo tempo dal pubblico, “From the rooftop 2” vuole essere una celebrazione dell’atmosfera acustica che ha caratterizzato gli anni della consacrazione dell’artista dallo stile unico tra rap e cantautorato e questa dimensione risulta essere protagonista di alcuni momenti topici dei live di COEZ, con lo scopo di fare conoscere brani vecchi e contemporanei.

A 6 anni dal clamoroso successo di “From the rooftop”, divenuto nel frattempo culto e punto di riferimento nel panorama musicale contemporaneo, COEZ annuncia l’uscita della seconda parte con cui regala al pubblico nuove versioni di tracce tratte dalla sua discografia più recente e apprezzata come l’iconica “È sempre bello”, cinque volte certificata disco di platino, e brani culto come “Fuori Orario” del fuoriclasse del rap italiano Gué e “I treni la notte”, qui in duetto con l’artista rivelazione della scena italiana contemporanea Frah Quintale. Inoltre, “Margherita”, tra le tracce più apprezzate dell’ultimo progetto discografico “Volare”, viene impreziosita dalla voce di Ariete, nuova stella del cantautorato italiano, simbolo della GEN Z.

Con “From the rooftop 2” COEZ torna nuovamente nel viaggio in cui emergono l’emotività e la personalità dell’artista che ha tracciato una strada inedita nel panorama musicale italiano.





Questa la tracklist di “From the rooftop 2”:

È sempre bello

Fra le nuvole pt.2

Nei treni la notte feat. Frah Quintale

Fuori Orario

Margherita feat. Ariete

Le luci della città

Essere liberi