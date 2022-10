Gb: Liz Truss si è dimessa

La premier inglese Liz Truss si è dimessa dalla guida del Paese dopo 45 giorni dal suo insediamento a Downing Street. La Truss, che aveva preso il posto di Boris Johnson, ha pagato per il suo programma economico che prevedeva tagli fiscali mandando in fibrillazione la sterlina ed i mercati ed ha stabilito il record negativo del mandato più breve della storia britannica.La Truss, che ha lasciato anche la guida dei Tory, ha rilasciato una breve dichiarazione ai giornalisti presenti davanti la sua residenza: "Riconosco che, data la situazione, non posso mantenere il mandato per il quale sono stata eletta dal Partito Conservatore. Ho quindi parlato con Sua Maestà il Re per comunicargli che mi dimetto da leader del Partito Conservatore". Per il suo successore si fa il nome del Sunak.