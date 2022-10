Gemmato sottosegretario alla sanità: gli auguri del gruppo regionale di Fratelli d’Italia

BARI - “Auguri di buon lavoro al nostro coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, on. Marcello Gemmato, per il nuovo incarico di sottosegretario alla Sanità". Così Fdi Puglia.“Un ruolo che - prosegue la nota -, specie in questo momento post covid, è particolarmente delicato e - conoscendolo personalmente e avendolo visto già in azione come capo dipartimento Sanità del partito - siamo certi che svolgerà all’altezza della situazione: puntando a una sanità territoriale, tanto dimenticata dal centrosinistra a Roma come in Puglia”.