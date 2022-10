Putignano, parroco contro Halloween

La notte di Halloween dovrebbe essere un momento di svago e divertimento per grandi e piccini, ma non tutti sono d'accordo. A Putignano, infatti, dove va in scena il 'Borgo Stregato', Don Mimmo, della Chiesa Maria Santissima del Carmine, ha dedicato un lungo post su social della Chiesa: "Arrosto davanti alla chiesa senza un minimo di decenza e di rispetto! Città bloccata! Traffico in tilt! Domenica, Giorno del Signore ma anche giorno del diritto di chi va a messa di poter partecipare. Oggi è 30 ottobre! Non è Halloween perché non è il 31 ottobre. Ma per queste iniziative c’è libertà per tutti e a tutti vengono concessi diritti oltre ogni limite. Noi per una sagra di Panzerotti in beneficenza abbiamo sudato e pagato con tutti i permessi per essere in regola! Come sempre perché siamo una chiesa onesta in una civiltà sempre più lontana dalla civiltà! Domani ancora questa pantomima. Ancora una parrocchia e i suoi abitanti intralciati". A che giova tutto questo? A chi giova?Quali valori umani e cristiani resteranno alla fine di questi due giorni? Povera Putignano, città di valori umani cristiani e nota per la bellezza del suo Carnevale. Ora ti sei imbruttita! Hai perso la bellezza di un tempo! Halloween è una tradizione. Ma non una festa patronale che dura due giorni fino alla notte!".