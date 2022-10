Ghendo, tra rap e rock nel nuovo singolo 'Nvmc

Ghendo ritorna con il singolo NVMC, in uscita venerdì 14 ottobre. Un singolo pieno di rabbia e disillusione, scritto durante il lockdown; il sound mescola perfettamente il rap al rock – anche grazie alla partecipazione di Marco Sgaramella (chitarrista dei Piqued Jacks) e Giusepe Celiberti (noto batterista Andriese) – in una fusione che rende il singolo quasi “aggressivo”. Come afferma Ghendo: “NVMC è il riassunto di tutto quello che ho sempre voluto dire; il sound rappresenta la rabbia e la frenesia di chi vive ogni giorno nello sconforto”. Infatti, frase ricorrente all’interno della canzone è “Io non voglio morire così”, che lascia nell’ascoltatore il sapore della rivalsa, invitandolo a una riflessione sul mondo – spesso contorto – della musica.

Emanuele Filizola, in arte Ghendo è un rapper e autore toscano, classe 1994, che esordisce mediaticamente con l’album Forma Mentis, di ispirazione ibrida, in distribuzione digitale tra la fine del 2020 e inizi del 2021.

Il progetto nasce grazie all’incontro tra Ghendo e Marco Sgaramella (musicista e compositore). La collaborazione nasce a fine del 2019 e prosegue ancora oggi.