Governo: oggi Cdm su Giustizia e Covid

ROMA - Convocato per oggi il Consiglio dei ministri che affronterà, tra gli altri, temi importanti per il nuovo governo come la riforma della giustizia e le misure anti-Covid, vaccinazioni comprese mentre il caro bollette avrà uno spazio dedicato, affrontato in un'altra occasione. Proprio sul tema dei rincari è intervenuta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "I costi delle bollette sono insostenibili, siamo al lavoro per aiutare famiglie e imprese", assicura la Meloni in un post su Facebook. Sempre oggi dovrebbe chiudersi anche la partita dei sottosegretari e viceministri del governo, anche se restano delle divergenze tra le forze di maggioranza.Secondo fonti di Palazzo Chigi, nella riunione odierna l’esecutivo lavorerà al rinvio dell'entrata in vigore di alcune disposizioni della Riforma Cartabia. Si punta inoltre a mantenere l'ergastolo ostativo e ad anticipare al primo novembre la scadenza dell'obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria.Il nuovo esecutivo si prepara a rimodulare tutti gli incentivi edilizi presenti già con la Legge di Bilancio: il primo a cambiare sarà il bonus 110% che potrebbe presto lasciare lo spazio ad aliquote più ridotte. Ma il contributo della misura al settore abitativo resta importante: come ha sottolineato l’Ance, grazie all'aiuto statale ci sono stati investimenti nella riqualificazione del settore abitativo pari a 70,3 miliardi.