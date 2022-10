Governo, von der Leyen a Meloni: "Lieta di lavorare insieme"

BRUXELLES - Tra i primi a congratularsi con la nuova premier italiana Giorgia Meloni c'è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. In un tweet la presidente della Commissione europea ha espresso le sue congratulazioni alla leader di Fratelli d'Italia "per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo". E continua: "Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono".