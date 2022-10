MOLFETTA (BA) - Il 14 Ottobre scorso, nell’elegante e raffinata cornice di “Regia Domus – Borgo Sette Torri” si è svolto il Gran Galà Dinner “La Molfetta Che Fa Rete”, l’evento esclusivo dedicato daMolfetta Calcio alle più importanti aziende del territorio.Sport, Business, Arte, Design e Moda si sono ritrovati in un perfetto connubio di classe ed eleganza per esplorare i nuovi stili di vita del calcio.Tra preziosi complementi d’arredo, composizioni floreali create per l’occasione e straordinarie opere pittoriche dell’artista Omar Galliani esposte sulle pareti degli ampi saloni, una raffinata cena ispirata alla migliore tradizione enogastronomica pugliese ha deliziato il palato degli ospiti che hanno fatto “rete” creando sinergie e collaborazioni.La poliedrica arte di Pantaleo Annese ha allietato la serata, ulteriormente impreziosita dalla presenza di 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗜𝗼𝗿𝗶𝗼, ex calciatore di Bari, Roma, Fiorentina e Inter e dalle straordinarie creazioni haute couture di Via della Spiga Milano, la maison emblema di fashion, stile ed eleganza.La Molfetta Calcio ringrazia di cuore De Gennaro Francesco per la grande disponibilità e l’eccellente organizzazione, Pane & Amore Catering e Banqueting e tutti gli invitati all’evento, che vuole essere l’inizio di un nuovo periodo per lo sport, la cultura e l’imprenditoria cittadina.