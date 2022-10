Halloween a Bari, l'allerta dell'Amtab: "Nel 2020 oltre 50 atti vandalici, chiediamo sospensione del servizio”

BARI - Ormai da diversi anni la notte di Halloween rappresenta un serio pericolo per gli utenti e gli autisti degli autobus Amtab. Nella notte del 31 ottobre 2020 si sono verificati oltre 50 episodi di vandalismo contro autobus, loro autisti e passeggeri con lancio di uova, farina e persino pietre, oltre a oggetti metallici.“Vetri distrutti, carrozzerie ammaccate e tanto, tantissimo spavento per quei poveri autisti costretti a prestare il loro servizio consci della possibilità di essere oggetto di sassaiola o di oggetti atti a ferire - si legge in una nota Amtab -. A dire il vero gli atti vandalici si verificano tutto l’anno, ma si intensificano in concomitanza della notte del 31 ottobre. Questo folle “rito” si consuma in tutta la città di Bari, ma vede il quartiere San Paolo come la terra di nessuno. È infatti in questo quartiere che si registra il più alto numero di reati contro i bus e comunque gli episodi più gravi” conclude la nota.