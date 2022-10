Il Museo diocesano di Molfetta aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

MOLFETTA (BA) - Il Museo diocesano di Molfetta presenta le attività per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, dedicando alla Donazione Vito Zaza un laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni intitolato “Oh quante belle foglie!”.I disegni del Maestro guardano agli elementi naturali con gli occhi dei bambini e lo spirito di chi ha a lungo studiato ogni piccola foglia, ogni grande albero. Osservando insieme i particolari da lui riprodotti, i bambini creeranno dei piccoli capolavori con la tecnica del frottage, dei pastelli e del collage per celebrare la varietà e la diversità della natura in autunno.Quest'anno infatti il tema della giornata del FAMu è “Diversi ma uguali”, scelto per celebrare la diversità e l'uguaglianza in tutti i suoi aspetti. La prenotazione per il laboratorio è obbligatoria e può essere effettuata contattando il Museo al 3484113699. Per l'occasione per ogni adulto accompagnatore pagante 2 bambini entrano gratis.Sarà possibile inoltre partecipare al concorso FAMu: ciascun bambino e ciascuna bambina dovrà realizzare un disegno o un breve elaborato scritto sulle attività dell'evento e partecipare al concorso nazionale che premierà 2 elaborati per la categoria fino ai 6 anni e 2 elaborati dai 7 anni in su. Tutti gli elaborati saranno inviati all'Associazione Famiglie al Museo e saranno pubblicati, in un album apposito, sulla loro pagina Facebook. A pubblicazione conclusa, verranno concessi ai visitatori del profilo 10 giorni di tempo per votare con un ‘like’ i disegni preferiti.Tra i 12 disegni più cliccati (6 per ogni categoria), una speciale giuria (composta dallo staff FAMu) proclamerà i 2 disegni vincitori per ogni categoria.Ogni bambino vincitore riceverà in premio bellissimi libri della casa editrice PIEMME, tra i quali quelli di GERONIMO STILTON, testimonial della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo.