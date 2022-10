Il presidente tedesco Steinmeier a Kiev

Steinmeier e Zelensky lanceranno un appello congiunto alle città e ai comuni tedeschi affinche' stipulino a breve termine accordi con i comuni ucraini per aiutare le persone durante l'inverno. I cittadini ucraini soffrono in particolare per la distruzione dell'infrastruttura energetica a seguito dei recenti attacchi di droni e razzi russi.

Tuttavia, ha rinviato il viaggio con breve preavviso perché il ministero degli Esteri federale e il ministero federale degli interni, nonche' la polizia federale e altre autorità avevano sollevato problemi di sicurezza.