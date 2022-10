Ucraina, Usa: non entreremo in guerra con la Russia

WASHINGTON - "Non entreranno in guerra con la Russia". Così, in un briefing con la stampa il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, rispondendo a una domanda sulla possibilità che Washington invii l'esercito in Ucraina. "Il presidente Biden è stato chiaro", ha detto, "non entreremo in guerra con la Russia ma forniremo all'Ucraina quello che le serve per contrastare l'aggressione russa". "Faremo tutto quello che serve per sostenere" Kiev, ha proseguito Price, "sia attraverso l'assistenza militare che con sanzioni".