International Street Food: appuntamento a Brindisi da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre

BRINDISI - Sarà Brindisi ad accogliere la 63^ tappa della VI Edizione dell'International Street Food 2022, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. Si svolgerà a piazzale Lenio Flacco – al Porto, ed inizierà sabato 29 ottobre per proseguire fino a martedì 1 novembre 2022, tutti i giorni dalle ore 12 alle 24.Si tratta del più grande evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi e i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale e internazionale. Sono previste 150 tappe in tutta Italia.“Siamo felici del grande successo che i nostri chef stanno riscuotendo, la cucina e il cibo di strada fanno parte della nostra cultura. L'entusiasmo della gente, che è accorsa numerosa alle nostre tappe, ci ha riempito il cuore di gioia. Abbiamo accolto fino ad ora oltre tre milioni e mezzo di visitatori, arrivati per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro street food, all'insegna di tutti i cibi migliori di strada”, afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food, soprannominato il “Re dello street food” e presidente dell’A.I.R.S. Associazione Italiana Ristoratori di Strada.In questa 63^ tappa ci saranno 30 stand con moltissime prelibatezze, fra le quali: il panino con polpo, il messicano, gli arrosticini, l’hamburger di Angus, il pulled pork, la paella valenciana, gli arancini e la stigghiola, lo gnocco fritto, l’argentina, la pizza fritta, la porchetta di Ariccia, i donuts americani, le ciambelle fatte sul momento, la cucina del Salento, la cucina brasiliana, il maritozzo romano, la salsiccia allo stecco gluten free, la pizza napoletana cotta al forno a legna, oltre a molti birrifici artigianali italiani ed esteri.Tanti ristoranti itineranti e chef qualificati pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina.Eccellenza, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine per ogni tappa di questo festival. Nello stesso posto è possibile gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.Un appuntamento culinario di grande originalità per le cucine internazionali presenti, senza però dimenticare le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.