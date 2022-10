La Via della Felicità interviene nel Parco degli Ulivi di Barletta

BARLETTA (BT) - La Via della Felicità di Barletta interviene nuovamente a Parco degli Ulivi per raccogliere i rifiuti abbandonati nel parco giochi e per piantare altri piccoli alberi.L’iniziativa è nata tre anni fa quando il gruppo ha deciso di coinvolgere persone di tutte le età, associazioni, aziende e amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Un percorso di cittadinanza attiva costruito nel tempo con grande impegno per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità. Un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori.Anche questo week-end i volontari si sono dedicati all’iniziativa raccogliendo cartacce, plastica, mozziconi e tutto ciò che era stato abbandonato nel parco giochi, area frequentata da bambini e famiglie. Poi i volontari hanno piantato tre piccoli ulivi per creare un’area sempre più verde e come gesto simbolo del rispetto ambientale. Infine i volontari hanno distribuito ai ragazzi una copia omaggio della guida al buon senso La Via della Felicità, alla quale il gruppo di si ispira, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard.I passanti e gli abitanti del quartiere hanno ringraziato i volontari per il lavoro svolto e alcuni li hanno fotografati dai balconi di casa.Ignazio Gianfrancesco, coordinatore dell’iniziativa, vuole lanciare un appello a tutti i cittadini di Barletta: “In poco tempo, se uniti, possiamo creare un grande cambiamento nella nostra città. Chiunque abbia a cuore Barletta, può dedicare un ora a settimana, nel week-end e insieme possiamo eliminare il degrado dalla nostra città.”L’appuntamento continuerà i prossimi week-end. Chiunque desideri partecipare può chiamare il numero 348.952.1945 (Ignazio) o può scrivere a laviadellafelicitabarletta@gmail.com . Pinze e sacchi verranno distribuiti ai volontari sul luogo d’incontro.