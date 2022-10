Liste di attesa in Puglia, Lacarra (Pd): “Problema da risolvere, ma eliminare l’intramoenia non è la strada da seguire”

BARI – “Il problema delle liste d’attesa in Puglia va risolto quanto prima, per garantire a tutti i cittadini l’accesso alla sanità pubblica in tempi adeguati. Ma non è possibile addossare tutte le colpe di un problema ormai atavico ai medici. Ritengo che eliminare il servizio intramoenia non sia la soluzione, in quanto l’intramoenia è una attività che i medici svolgono al di là delle loro ore di lavoro istituzionale, e proprio grazie a questa attività extra, a cui molti cittadini hanno potuto avere accesso, è stato anche possibile ridurre le liste d’attesa. Eliminare l’intramoenia non cambierebbe il fatto che in Puglia, lo dicono i dati, a mancare sono i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari specializzati. Piuttosto, deve essere prioritario comprendere in che modo reperire nuovo personale specializzato, e lavorare affinché la Puglia sia attrattiva da questo punto di vista”. Lo dichiara il deputato Pd e segretario regionale del partito, Marco Lacarra.