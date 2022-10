Lecce: dal giovedì alla domenica proseguono le visite guidate del Castello Carlo V

LECCE - Dopo il successo dello scorso anno, dal 9 ottobre è ripartita la rassegna "Autunno al Castello" che fino al 3 dicembre proporrà visite guidate (dal giovedì alla domenica) e una serie di appuntamenti per vivere gli spazi del Castello Carlo V di Lecce come luoghi di socialità e incontro, dove poter sviluppare interessi e passioni senza dimenticare il loro valore storico-culturale. - Dopo il successo dello scorso anno, dal 9 ottobre è ripartita la rassegna "Autunno al Castello" che fino al 3 dicembre proporrà visite guidate (dal giovedì alla domenica) e una serie di appuntamenti per vivere gli spazi del Castello Carlo V di Lecce come luoghi di socialità e incontro, dove poter sviluppare interessi e passioni senza dimenticare il loro valore storico-culturale.





La rassegna è organizzata e promossa da Attraverso il Castello, progetto di valorizzazione della fortezza, nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e le associazioni di promozione sociale 34° Fuso e The Monuments People, con il contributo di Marullo Costruzioni S.R.L., azienda che da anni collabora al restauro del patrimonio culturale e che al momento è impegnata nel recupero del secondo lotto del maniero, e Cantina San Donaci. Venerdì 14 ottobre alle 17 spazio a un Open Day riservato alle scuole con la presentazione delle attività proposte anche in altri 10 beni del territorio nei quali 34° Fuso e The Monuments People operano in collaborazione con gli enti gestori nella progettazione e realizzazione di laboratori educativi, visite attive e tour tematici o di connessione con il territorio. Dal giovedì alla domenica (ore 10:30, 11:30 e 12:30 e 16, 17 e 18 - senza obbligo di prenotazione, raduno in Piazza D'Armi) sono disponibili i tour guidati che permetteranno ai visitatori di immergersi in totale sicurezza nella storia e negli ambienti del Castello esplorando prigioni, camminamenti di ronda, Cappella di Santa Barbara, Museo della Cartapesta. Tutte le domeniche di ottobre (ore 10:30/12:30 - ingresso 10 euro) appuntamento con Morning Yoga, in collaborazione con Salento YOGA e l’insegnante Kamal Fanibanda. Costruito in età medievale a ridosso delle mura dell’abitato, il Castello subì numerose ristrutturazioni nel corso dei secoli successivi con interventi in età federiciana, angioina e aragonese. L’edificio, che ospitò Maria d’Enghien e Giovanni Antonio Orsini del Balzo, era circondato sui quattro lati da un profondo fossato. L’aspetto attuale è dovuto agli interventi voluti da Carlo V nella prima metà del Cinquecento e condotti dall’architetto Gian Giacomo d’Acaya. Info e prenotazioni 3278773894 - attraversoilcastello@gmail.com.

Gli appuntamenti di "Autunno al Castello" proseguiranno sabato 22 ottobre (ore 19 e 21 - visita e degustazione 15 euro) con "Birra a corte. Il Castello attraverso il gusto", una serata alla scoperta della storia della bevanda fermentata più diffusa al mondo per comprendere meglio il moderno concetto di birra artigianale, in collaborazione con il Birrificio Baff. Domenica 30 e lunedì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, Attraverso il Castello propone una visita speciale basata su storie e racconti di paura ambientati nella fortezza. Giovedì 11 novembre (ore 19 e 21 - ingresso 10 euro) nel giorno della festa di San Martino, in collaborazione con Cantina San Donaci, uno speciale tour tematico con gioco a squadre allieterà i partecipanti che, sottoposti a indovinelli e quiz, conquisteranno un bicchiere di vino ad ogni risposta esatta lasciando a secco la squadra che avrà dato la risposta errata. Vincerà la squadra che arriverà alla fine del percorso brilla e felice. Giovedì 24 novembre alle 19 la presentazione del libro “Guida completa al mondo Tolkien” di Oronzo Cilli, considerato tra i più importanti collezionisti al mondo di libri di e su Tolkien, membro della Tolkien Society inglese e presidente dell’associazione Collezionisti Tolkieniani Italiani. Sabato 3 dicembre, infine, torna "Il castello di tutti". In occasione della Giornata mondiale delle Persone con Disabilità saranno promossi i tour accessibili supportati dalla guida in LIS fruibile su tablet messi a disposizione.





INFORMAZIONI

Costo del servizio tour guidato intero - 8 euro

Ridotto Soci FAI - 6 euro

Ridotto under 18 (8-17 anni) e residenti a Lecce - 4 euro

Bambini (0-7 anni) - gratuito

Famiglia (due adulti + due under 18) - 20 euro

Gruppi organizzati (minimo 10 px) - 6 euro

Info e prenotazioni

3278773894 - attraversoilcastello@gmail.com

Facebook e Instagram @attraversoilcastello