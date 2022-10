Lecce, si addormenta nello scuolabus: bimba ritrovata dopo un'ora

LECCE - Si è addormentata nello scuolabus per più di un'ora e mezza e nessuno si è accorto della sua assenza all'asilo. Grazie alla professoressa di educazione fisica, nel plesso dove era parcheggiato il minibus, è stata ritrovata la bambina di tre anni e mezzo.La vicenda è avvenuta la mattina di venerdì 28 ottobre nella scuola elementare di una cittadina a nord di Lecce. Nel frattempo, in attesa di essere ascoltati, l'autista e l'assistente in quel momento sono stati sospesi.La bimba, secondo le prime informazioni, si sarebbe addormentata mentre tornava da casa all'asilo e all'arrivo, quando i compagni sono scesi, nessuno si è accorto che la piccola era rimasta nel mezzo. La maestra ha notato la presenza della bambina che piangeva all'interno dello scuolabus.