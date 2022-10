Bari, al Kursaal Santalucia concerto dei giovani musicisti AYSO per festeggiare la vittoria al Festival ‘Summa cum Laude’ di Vienna

BARI - L’Apulian Youth Symphony Orchestra (AYSO) - l’orchestra creata nel 2018 da OrchestrAcademy e composta da giovani musicisti provenienti da numerosi conservatori di musica - per festeggiare la vittoria conseguita al prestigioso Festival internazionale ‘Summa cum Laude’ di Vienna nella categoria ‘Orchestre giovanili’, domani, martedì 1° novembre alle 20.30 al Kursaal Santalucia terrà un concerto organizzato in collaborazione con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e con il patrocinio del Ministero della Cultura.Il direttore d'orchestra di AYSO, Teresa Satalino guiderà i 70 giovani musicisti nel suggestivo mondo de Le Mille e una notte e della Scheherazade di Rimsky-Korsakov. Faranno parte dell’orchestra anche diversi musicisti ucraini che hanno potuto vivere un periodo di formazione musicale gratuita grazie al progetto ‘OrchestrAcademyLab Pro Ucraina’, vincitore della decima edizione del bando ‘Orizzonti solidali’, promosso dalla Fondazione Megamark di Trani in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila.Il costo del biglietto di 7 euro ed è acquistabile al botteghino o al seguente link: