"Il tuo sorriso contagioso rimarrà impresso nella mente di tutti": i ricordi della 50enne morta ieri sulla Ss16

BARI - "Il tuo sorriso contagioso sarà l'immagine che rimarrà impressa nella mente di tutti. Ciao Antonella, fa buon viaggio". Sono numerosi i messaggi di cordoglio sul profilo personale di Antonella Festa, la 50enne che ha perso la vita ieri sulla Ss16 dopo lo schianto con un’auto in contromano. In tanti la ricordano per il suo buon cuore, gli occhi gentili che sorridevano e il suo fare sempre disponibile e pronto ad aiutare gli altri.Realizzare la sua scomparsa è difficile, come testimoniato anche da questo commento: “Ora non sarà più lo stesso senza te. Il tuo sorriso. La tua voglia di vivere. Il tuo essere".