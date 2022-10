Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera. Meloni: "Lo abbiamo votato convinti"

ROMA - Il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana sullo scranno più alto di Montecitorio con 222 voti. Hanno ottenuto voti: Guerra 77, De Raho 52, Richetti 22. "Tutelerò i diritti di maggioranza e opposizione. Grazie a Mattarella, un saluto a papa Francesco e grazie a Bossi, senza di lui non sarei in politica", dice Fontana nel suo primo discorso all'Aula."Congratulazioni e auguri di buon lavoro al neo presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Fratelli d'Italia lo ha votato convintamente e siamo certi che saprà ricoprire questo ruolo così prestigioso con senso delle Istituzioni, equilibrio e imparzialità. Gli italiani ci chiedono risposte immediate e non perdere tempo. E la votazione di oggi, dopo quella di ieri in Senato, conferma che vogliamo lavorare in questa direzione". Lo dichiara la leader di FdI Giorgia Meloni.