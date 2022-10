Ue non riconosce possesso russo della centrale di Zaporizhzhia

BRUXELLES - L'Ue condanna il decreto del presidente russo Vladimir Putin che porta sotto il controllo diretto dei russi la centrale nucleare di Zaporizhzhia. A comunicarlo l’alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell. “L’Unione europea condanna con la massima fermezza il decreto del presidente russo Putin sul sequestro illegale della centrale nucleare di Zaporizhzhia (ZNPP) e l’istituzione di un’impresa governativa in materia”, si apprende in una nota di Borrell. “L’Ue non riconosce e condanna fermamente l’annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Di conseguenza, il decreto sul sequestro della ZNPP è illegale e giuridicamente nullo”, ha proseguito il ministro degli esteri europeo.“La Russia deve ritirare completamente le sue forze e attrezzature militari e restituire il controllo della centrale nucleare al suo legittimo proprietario, l’Ucraina. I sette pilastri indispensabili della sicurezza nucleare enunciati dal Direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica devono essere pienamente rispettati e rispettati”, ha aggiunto Borrell.La richiesta del capo della diplomazia europea è di un rafforzamento della presenza dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) nella centrale nucleare. “Una presenza rafforzata dell’AIEA nel sito e il suo libero accesso all’impianto sono urgentemente necessari nell’interesse della sicurezza dell’Europa nel suo insieme. Una zona di sicurezza nucleare e di protezione deve essere istituita immediatamente, fatte salve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. L’UE sostiene fermamente gli sforzi del direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica a tal fine”, ha sostenuto Borrell.“L’Ue continua a sostenere l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti e chiede che la Russia ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue truppe e l’equipaggiamento militare dall’intero territorio dell’Ucraina. L’Unione europea è fermamente con l’Ucraina e continuerà a fornire un forte sostegno economico, militare, sociale e finanziario all’Ucraina per tutto il tempo necessario" ha concluso Borrell.