La giornalista Maria Ovsjannikova, salita alla ribalta per la sua protesta contro la guerra durante il tg nazionale, si trovava ai domiciliari in attesa di giudizio e rischiava la condanna a 10 anni di carcere per il reato di divulgazione di false informazioni sulle forze armate del Paese. L'avvocato Dmitry Zakhvatov all'Afp ha dichiarato che la donna fuggita con figlia, che il tribunale aveva affidato la custodia all'ex marito, si troverebbe in Europa.