Mattarella: "Vigilanza estera? Italia sa badare a sè"

ROMA - "L'Italia sa badare a se stessa nel rispetto della Costituzione e dei valori dell'Unione europea". Sono le parole del presidente Sergio Mattarella rispondendo ad una domanda di un giornalista locale in Piemonte che gli chiedeva un commento sulla vigilanza da parte di governi esteri sull'Italia.La Francia lavorerà "con buona volontà" con il futuro premier italiano. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando con la stampa a Praga."Voglio esprimere tutta la mia amicizia e la mia piena fiducia nel presidente Mattarella e nelle conclusioni che trarrà dallo scrutinio" delle elezioni in Italia ha aggiunto Macron."Le parole di Mattarella e Draghi? Penso che qualunque italiano possa sentirsi rappresentato dalla segnalazione circa il fatto che l'Italia, come correttamente detto, è perfettamente in grado di badare a sé senza ingerenze. Visto che non era la prima volta penso fosse necessario ribadire che in nessun trattato c'è scritto che compete a una nazione straniera vigilare sul rispetto dei diritti in un'altra" ha commentato la leader di FdI Giorgia Meloni uscendo dalla Camera.