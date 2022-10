Matteo Lauriola è il nuovo direttore sportivo del Foggia

FRANCESCO LOIACONO - Nel Girone C di Serie C Matteo Lauriola 57 anni è il nuovo direttore sportivo del Foggia. Ha firmato fino al30 Giugno 2023. Sostituisce Emanuele Belviso che si è dimesso ieri pomeriggio.

Lauriola ha lavorato nel Carpi in Serie B nel 2017-18 e nel settore giovanile del Torino nel 2010-12 e del Lecce nel 2012-15. Lauriola ha collaborato inoltre come osservatore per Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli di Aurelio De Laurentis in Serie A. Debutterà con questo suo nuovo incarico Sabato 8 Ottobre alle 17,30 nella gara che il Foggia giocherà in trasferta contro la Gelbison.