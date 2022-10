Maxi-sequestro di souvenir a Monopoli

Il valore complessivo della merce, costituita da varie tipologie di prodotti, sfiora i trecentotrentamila euro. Solo pochi giorni fa, sempre a Monopoli, le autorità hanno notato decine di animali e di dinosauri in plastica privi della marcatura CE e dell’etichettatura prevista dalla legge. Il sequestro, il cui valore ammonta a circa mille euro, ha riguardato duecento giocattoli e ha costretto le autorità a comminare una multa di tremila euro al venditore. (Antonio Bottalico)

MONOPOLI (BA) -Durante un normale controllo per la tutela della salute dei consumatori, i Carabinieri del NAS di Bari hanno effettuato un grosso sequestro di articoli artigianali personalizzati. Ben ottantaduemila i souvenir irregolari scoperti in un esercizio commerciale di Monopoli, realizzati in ceramica e messi in vendita senza marcatura CE. Tra l’altro, gli oggetti non riportavano le etichette relative ai materiali di produzione e alle precauzioni d’uso.