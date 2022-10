A Bari la mostra 'Un altro viaggio in Italia. Luoghi, storia e memorie della Seconda guerra mondiale in Italia'

I visitatori saranno così accompagnati in luoghi celebri, come Piazzale Loreto a Milano e l’isola di Lipari, ma anche diversi luoghi pugliesi – tra cui il Monumento ai caduti del 28 luglio 1943 e il Sacrario dei caduti d’Oltremare – e avranno modo di esaminarli in una prospettiva comparata tra presente e passato, tra storia e memoria; contemporaneamente però, avranno la possibilità di conoscere musei, memoriali o monumenti meno noti.



Grazie alla dimensione ipermediale dell’esposizione (munita di QR code) si potrà poi accedere al portale https://www.unaltroviaggioinitalia.it/ che integra e arricchisce i contenuti con suggerimenti alla lettura, video e link di approfondimento.



La mostra sarà visitabile dal 17 ottobre al 18 novembre 2022 presso il Consiglio Regionale della Puglia – Bari, Via G. Gentile 52, nei seguenti orari: lunedì-venerdì ore 9-18, sabato e domenica chiuso.



L’inaugurazione è prevista per il 17 ottobre 2022 alle ore 10. Alla presentazione seguirà una tavola rotonda dal titolo “Luoghi della Memoria in Puglia: tra ricerca e didattica”, a cura dei ricercatori Ipsaic.



BARI - L’Istituto pugliese per la Storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea, in collaborazione con il Consiglio regionale della Puglia, presenta la mostra “Un altro viaggio in Italia. Luoghi, storia e memorie della Seconda guerra mondiale in Italia”: si tratta di uno dei risultati del progetto "Riconoscere il passato degli altri" che l’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” - Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea ha realizzato grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero degli Esteri tedesco, tramite il “Fondo italo-tedesco per il futuro”.Frutto di oltre un anno di ricerca e di lavoro, l’allestimento, realizzato in collaborazione con la rete “Paesaggi della memoria”, è costituito da 17 pannelli che raccontano le vicende della Seconda guerra mondiale in Italia attraverso i luoghi della memoria presenti sul territorio.Il titolo è un riferimento all’opera di Goethe Viaggio in Italia, in cui lo scrittore tedesco racconta il suo Grand Tour in Italia alla fine del Settecento. Una suggestione che l’Istituto nazionale ha raccolto per proporre al pubblico italiano ed europeo un altro (e diverso) viaggio nella penisola attraverso la sua storia contemporanea: la geografia e la storia della Seconda guerra mondiale in Italia sono ripercorse da due giovani protagonisti, un visitatore tedesco e una sua coetanea italiana. Il primo, incuriosito dai luoghi legati alla Seconda guerra mondiale e alla Resistenza, si lascia guidare dalle spiegazioni e dalle osservazioni della seconda: ne emerge un dialogo volto a superare i reciproci pregiudizi e a costruire un “ponte” tra le memorie e le storie delle due nazioni, in un confronto che li porterà a riconoscere vicendevolmente il “passato degli altri”.Realizzata in tre lingue – italiano, inglese e tedesco (la versione presentata a Bari è in italiano e inglese) – e con uno stile semplice e divulgativo, la mostra intende coinvolgere un pubblico giovane e internazionale, per avvicinarlo così alla conoscenza della complessa storia dell’Italia nella Seconda guerra mondiale.