Meloni: "Corsa contro il tempo per la manovra, no ad approccio ideologico sul Covid"

ROMA - Corsa contro il tempo del Governo Meloni per la nuova manovra finanziaria. Il Cdm ha approvato il decreto unico sulle misure per il Covid, i rave party e il carcere ostativo.Tra le misure decise c'è anche il rinvio al 30 dicembre dell'attuazione della riforma Cartabia.E' stata inoltre approvata la nomina dei 31 sottosegretari e degli 8 viceministri. Stop all'obbligo vaccinale anti-Covid per medici e professioni sanitarie. Resta, invece, l'obbligo di mascherina negli ospedali e nelle Rsa."Abbiamo proceduto ad approvare un primo decreto che secondo me è molto importante. Per me è a tratti simbolico", ha dichiarato il premier Meloni. "Avevamo promesso che saremmo stati veloci e veloci siamo stati". "Sono molto contenta delle misure approvate sulla giustizia", ha aggiunto Meloni. La premier si lascia andare anche ad una battuta: come avete visto "ho anche tolto il bavaglio al ministro Nordio", ha detto alludendo ad alcune ricostruzioni giornalistiche."Se ricordate, nella relazione che ho fatto in Parlamento avevo detto che la lotta alla criminalità organizzata era uno degli obiettivi del governo, e sono contenta che il decreto contenga una norma che va in questo senso, quella sull'ergastolo ostativo, una materia che ci sta a cuore", ha detto la presidente del Consiglio."C'è una corsa contro il tempo per la manovra, nel prossimo cdm del 4 novembre si aggiornerà la Nadef e si potrebbe aprire il dossier energia", ha detto Meloni. Nel Consiglio dei ministri di venerdì "spero ci saranno alcuni primi provvedimenti sull'energia, al netto di quello che deve essere previsto con la Legge di bilancio". Così in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Da venerdì, ha aggiunto, "passiamo a parlare di economia, spero anche di energia con alcuni primi provvedimenti. E poi ci saranno le deleghe ai ministeri". Al termine della conferenza stampa Meloni è tornata a Palazzo Chigi "per una riunione" proprio sui temi economici, come ha annunciato lei stessa lasciando la sala Polifunzionale."Abbiamo aperto il consiglio dei ministri tributando il nostro pensiero all'anniversario di una delle stragi che ci hanno colpito di più: la vicenda dei 27 bimbi e della maestra che a San Giuliano di Puglia sono morti per una scuola fatiscente. Lo abbiamo fatto per" ricordare "l'impegno che abbiamo in tema di messa in sicurezza degli edifici scolastici", ha detto la premier.