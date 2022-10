Meloni a Serracchiani: "Le sembra che stia un passo dietro agli uomini?"

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2022 - "Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini... Onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? Non so da che cosa lei abbia evinto questa lettura me le debbo dire che non la condivido. Io stamattina io ho parlato di lavoro, di welfare, di una società che non costringa a scegliere tra lavoro e maternità. Certo ho parlato anche di natalità e di famiglia". Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica alla Camera. Palzzo Chigi