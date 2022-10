Mons. Miniero nuovo arcivescovo coadiutore di Taranto, gli auguri di De Palma

BARI - “Rivolgo i miei più sentiti auguri al nuovo arcivescovo coadiutore di Taranto, mons. Ciro Miniero, che raccoglie la sfida della responsabilità pastorale nel nostro territorio in un momento così delicato e complesso come quello che stiamo vivendo. Gli assicuro fin da subito, se lo riterrà utile ed opportuno, il mio sostegno per ogni iniziativa che vorrà intraprendere nell’esercizio delle sue funzioni. Al contempo, intendo ringraziare mons. Santoro per aver guidato con umanità e lucidità i cuori di tutti noi, spesso agitati e colpiti dalle tante vicissitudini che conosciamo e che hanno scosso la nostra comunità”. Così in una nota il consigliere di Forza Italia, Vito De Palma, neo eletto deputato.