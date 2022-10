Francavilla Fontana: novità in arrivo per la Villa Comunale



FRANCAVILLA FONTANA (BR) - L'Amministrazione Comunale ha dato il via libera alla sostituzione della pavimentazione dell'area giochi della Villa Comunale. L'intervento, reso necessario a causa del danneggiamento e deterioramento della superficie antitrauma presente, è stato finanziato con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.





"L’attenzione per l’area giochi della Villa – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – è un atto dovuto nei confronti dei bambini che in questo spazio hanno l’occasione di imparare le difficili regole del mettere in comune beni e valori, le gioie di divertirsi con altri piccoli cittadini, il desiderio di essere rispettati e il dovere di rispettare".

La sostituzione della pavimentazione dell’area giochi è solo un tassello degli interventi previsti nei prossimi mesi nel più importante parco verde cittadino. La società che si occupa della gestione della ex casa del custode, dell’anfiteatro, dei servizi di manutenzione e custodia del parco, ha avviato in questi giorni i lavori di riverniciatura della recinzione e, a breve, depositerà il progetto definitivo per la realizzazione del punto ristoro e il rifacimento dei bagni pubblici.

"Sulla Villa – prosegue il Sindaco Denuzzo – l’Amministrazione Comunale ha fatto un ragionamento di lungo periodo. Questo luogo, la cui gestione per il Comune era diventata particolarmente faticosa, ha delle potenzialità che sono state colte dai privati che hanno deciso di investire sull’area, lasciandone una fruizione totalmente pubblica".

Le novità non si esauriscono qui.

L’Amministrazione Comunale si è aggiudicata il finanziamento "Sport nei Parchi" grazie al quale sarà allestito in prossimità del campo da basket, su un’area di 280 mq, un circuito fitness con otto macchinari professionali. Anche in questo caso, così come per Parco Forleo Brayda, l’uso delle attrezzature sarà libero e gratuito.

"La Villa Comunale – conclude il Sindaco Denuzzo – sarà un luogo sempre più inclusivo e attrezzato per le esigenze di bambini, sportivi, anziani e persone con disabilità. Di quest’area dobbiamo avere cura perché è dell’intera collettività e non di chi agisce in maniera inappropriata. Noi proseguiremo con il nostro lavoro, ma occorre la collaborazione di tutti".