Musica: il 9 ottobre il chitarrista Lele Leonardi a Taranto

L’Accademia musicale situata a San Giorgio Jonico in via Trieste, 8 è stata inaugurata lo scorso 18 settembre avviando i corsi musicali nella giornata di lunedì 19 settembre. La masterclass con Lele Leonardi, storico chitarrista dei Rats, e anche noto per le collaborazioni con grandi artisti come Nek, Biagio Antonacci, Gianni Morandi, Massimo Riva, Irene Grandi, Rats, Fuoritempo e tanti altri. Dopo il seminario Leonardi si esibirà in un concerto live presso il locale Pavi's a Carosino (TA) insieme alla rock band tarantina dei Fuoritempo che ripercorrerà la propria carriera artistica insieme al virtuoso chitarrista emiliano che ha anche collaborato alla realizzazione del primo album di inediti dei Fuoritempo dal titolo "Madre".





"Nella masterclass -dice Leonardi - racconterò la mia esperienza umana e artistica cercando di motivare tutti quei giovani artisti che alla fine ti vedono come un privilegiato, visto che mi alzo la mattina per fare quello che desidero: suonare!!! Dopo la masterclass in serata suoneremo in un concerto live con i Fuoritempo, nel quale io li accompagnerò per suonare le loro canzoni e a loro volta i Fuoritempo ricambieranno suonando un paio di miei pezzi"

TARANTO - Una data da segnare per gli appassionati di musica rock e non solo: domenica 9 ottobre con inizio alle ore 19:30 il chitarrista Lele Leonardi terrà un seminario (con ingresso gratuito) alla FuoriTempo Music Academy di San Giorgio Jonico (TA), una scuola di musica nata dall’idea di Claudio Basile, fondatore della rock band tarantina dei Fuoritempo in collaborazione con la Scuola di musica Massimo Riva di Zocca in provincia di Modena.