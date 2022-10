Nord Stream 2, la Guardia costiera: fuga di gas è cresciuta

Intanto, la bozza provvisoria della dichiarazione del vertice informale dei leader Ue a Praga afferma che il Consiglio europeo invita la Commissione a "proporre soluzioni praticabili per ridurre i prezzi attraverso un price cap del gas".

STOCCOLMA - La Guardia costiera svedese ha affermato che la perdita dal gasdotto Nord Stream 2 "è leggermente più grande di ieri", mentre quella dal Nord Stream 1 sembra essersi fermata. L'annuncio è arrivato dopo che Gazprom ha dichiarato che tutte le perdite erano state interrotte.Dopo un volo sopra i punti di fuoriuscita in mattinata, la Guardia Costiera ha riferito che la perdita dal Nord Stream 1 non era più visibile e si poteva quindi affermare che si fosse fermata. Tuttavia, come riporta la Cnn, la Guardia Costiera ha aggiunto che "quello più piccolo del Nord Stream 2 è leggermente più grande di ieri" e misura circa 30 metri di diametro.