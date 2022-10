Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente ferroviario avvenuto in Olanda, dove un bus è stato travolto da un treno. L'episodio è avvenuto a Bergen op Zoom, nel sud dei Paesi Bassi. Fortunatamente gli 85 passeggeri presenti nel convoglio non hanno riportato conseguenze, mentre l'autista del bus rimasto incastrato sui binari, oltre a forte choc avrebbe riportato ferite non gravi.