Orrore in Galles: trovati resti umani

- Incredibile scoperta in Galles, ad Haverfordwest, nella contea di Pembrokeshire, dove nei pressi di un grande magazzino sono stati trovati centinaia di resti umani per lo più di bambini. Secondo una prima analisi sarebbero vittime civili morte per mano del leader ribelle Owain Glyndwr, durante l'insurrezione del 1405.Dyfed Archaeological Trust spiega tali ritrovamenti: “Il monastero che sorgeva prima qui era un luogo piuttosto noto e prestigioso. Probabilmente sono ancora tanti i corpi che dobbiamo scoprire. La metà di questi resti appartengono a bambini, ma vogliamo effettuare delle analisi specifiche prima di offrire a queste persone una degna sepoltura”.