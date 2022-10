Papa Francesco: "L'Europa è nella terza guerra mondiale"

"Non permettere o Padre che l'umanità distrugga se stessa nell'uso irresponsabile delle armi. Illumina i governanti con l'intelligenza della pace". E' la preghiera che Papa Francesco ha pronunciato a Roma in occasione dell'incontro interreligioso svoltosi nel pomeriggio di martedì 25 ottobre 2022 all'interno del Colosseo e con il quale si è conclusa la 3 giorni di riflessione dal titolo 'Il Grido della Pace', organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio.Il Pontefice ha aggiunto che la preghiera è un grido, perchè oggi la pace è violata, ferita e calpestata in Europa dove, dopo due guerre mondiali, il vecchio continente è entrato nella Terza. Quest'ultimo richiamo del Santo Padre giunge all'indomani dell'ingresso nel nono mese del conflitto tra Russia e Ucraina.