Polignano a Mare, si fingono poliziotti e picchiano tre ventenni: in manette due molesi





I tre 20enni non se la sono bevuta, ma poco dopo gli aggressori sono tornati sul posto per vendicarsi. L'episodio risale alla notte tra venerdì e sabato, i Carabinieri li hanno già arrestati mentre una delle due vittime ha riportato diverse ferite, tra cui la frattura del femore, ed è stata costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico. Fortunatamente ora sta meglio.

POLIGNANO A MARE (BA) - Due ragazzi e una ragazza di 20 anni, fermatisi a chiacchierare in strada sino a tarda notte, sono stati picchiati a Polignano in Piazza Mazzini. Gli aggressori, due trentenni di Mola di Bari giunti a bordo di un motore, li hanno aggrediti dopo aver finto di essere poliziotti per farli estrarre il portafogli.