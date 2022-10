Precipita ultraleggero nel Leccese: muore manager tedesco

ANSA

SECLI' (LE) - Giù un ultraleggero in una cava di Seclì (Lecce). Secondo quanto si apprende, il pilota è morto carbonizzato dalle fiamme che si sono sprigionate all'impatto.Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima è un ex dirigente tedesco in pensione che da qualche anno si era trasferito nel Salento, a Supersano. L'ultraleggero in cui è precipitato, uno Stol, era di sua proprietà. Pilota esperto e con molte ore di volo alle spalle, era arrivato in Salento dalla Germania pilotandolo, quando si era trasferito in Puglia. La cava in cui è caduto si trova in agro di Seclì, lungo la strada provinciale che collega Neviano a Sannicola. L'aereo è decollato poco dopo le 13 dall'aeroporto Macrì di Supersano.Secondo quanto si apprende, alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l'ultraleggero perdere lentamente quota per poi schiantarsi contro uno dei muri della cava. Questa dinamica sosterrebbe l'ipotesi di un malore del pilota. L'impatto ha innescato un incendio che ha lasciato solo un groviglio di lamiere.