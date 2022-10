BARI - Sospesa per mancanza del numero legale, la seduta del Consiglio regionale. Domani i lavori riprenderanno, se i numeri lo consentiranno, dall'esame degli ementamenti al ddl in materia di autorizzazioni ambientali e proseguiranno quindi con la Proposta di Legge " Norme in materiua di Politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero" .