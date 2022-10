Puglia Wine Festival: vino protagonista a Rutigliano

RUTIGLIANO (BA) – Il calore del vino, delle caldarroste, la voglia di divertimento e di spensieratezza. Questi gli ingredienti della prima serata evento della nuova edizione del PUGLIA WINE FESTIVAL organizzato dall’associazione SensAzioni del Sud nel cuore di Rutigliano.Circa 10mila persone ieri sera hanno invaso il centro del paese per partecipare alla “Festa del vino e dei sapori d’Autunno”. 10 le cantine selezionate che hanno proposto la degustazione delle loro bottiglie migliori accanto a caldarroste, piatti tipici, il grano buono di Rutigliano e altre specialità.A condire di energia la serata, impreziosita dalle luminarie artigianali di Lumen Design, anche mostre itineranti alla scoperta della storia e delle bellezze del luogo, come la Torre Normanna, esposizioni artistiche e fotografiche e un mercatino dell’artigianato con il tradizionale fischietto in terracotta come protagonista. Sul palco anche musica, prima con la band Exuvia e poi con l’esibizione travolgente dei Tamburellisti di Torre Paduli, fra i più amati e apprezzati musicisti della tradizione pugliese.Oggi si riparte con la cultura e l’approfondimento dedicato al vino. Mentre questa mattina all’ombra del castello si è svolto il convegno dal titolo “Rutigliano, terroir e vino”, stasera tornano le degustazioni e l’intrattenimento per le vie del centro. Ad esibirsi, a partire dalle ore 20.00, sul palco del PUGLIA WINE FESTIVAL saranno Denny e gli Sciamabballà.Domani sera i visitatori potranno festeggiare Halloween con lo show dei Metaverso che saranno seguiti da Mama Ska. E per l’occasione il PUGLIA WINE FESTIVAL proporrà sorprese a tema Halloween.La serata finale, quella di martedì 1 novembre sarà, invece, animata dall’energia della musica popolare firmata dai Cipurrid.